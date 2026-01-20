Eliseo conferma, 'proposto un vertice G7 giovedì a Parigi con la Russia'

PARIGI, 20 GEN - Emmanuel Macron ha proposto in un "messaggio privato" a Donald Trump di ospitare un vertice del G7 a Parigi giovedì, al quale potrebbe invitare, "a margine" dell'incontro, "i russi", il che sarebbe una novità in quasi quattro anni di guerra in Ucraina. Il presidente americano ha pubblicato questo messaggio sul suo social network Truth, ed è stato autenticato dall'entourage del presidente francese. Nel messaggio, Macron propone anche di invitare gli ucraini a questo incontro, così come i danesi, per discutere i disaccordi sulla Groenlandia.