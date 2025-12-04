Elicottero caduto in Valtellina, un passeggero è morto

- SONDRIO, 04 DIC - E' morto uno dei quattro uomini a bordo dell'elicottero caduto questa mattina prima delle 9 in territorio comunale di Lanzada, in Valtellina. L'uomo era stato portato all'ospedale di Sondrio ma è deceduto poco dopo il ricovero. Tra gli altri tre feriti c'è anche Maurizio Folini, pilota di 60 anni di Chiuro (Sondrio) che ha compiuto numerose operazioni di elisoccorso sull'Everest, che avrebbe riportato soltanto la lesione a una mano. Il deceduto sarebbe un operaio che era a bordo del velivolo per il sorvolo dell'area franata dove doveva lavorare assieme ai colleghi.