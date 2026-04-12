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Elezioni presidenziali in Perù, Fujimori in testa nei sondaggi

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ROMA, 13 APR - La candidata presidenziale di destra Keiko Fujimori è in testa ai sondaggi alla chiusura dalle urne per le elezioni presidenziali in Perù. Il ballottaggio è previsto per il prossimo 7 giugno. Secondo i sondaggisti Fujimori ha ottenuto il 16,5% dei voti, precedendo di pochi punti l'ultraconservatore Rafael López Aliaga, il candidato di sinistra Roberto Sánchez e il centrista Jorge Nieto.

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