Elezioni presidenziali in Perù, Fujimori in testa nei sondaggi

ROMA, 13 APR - La candidata presidenziale di destra Keiko Fujimori è in testa ai sondaggi alla chiusura dalle urne per le elezioni presidenziali in Perù. Il ballottaggio è previsto per il prossimo 7 giugno. Secondo i sondaggisti Fujimori ha ottenuto il 16,5% dei voti, precedendo di pochi punti l'ultraconservatore Rafael López Aliaga, il candidato di sinistra Roberto Sánchez e il centrista Jorge Nieto.