Elezioni Pescara: alle 23 affluenza al 43,9%, hanno votato in 6.136

PESCARA, 08 MAR - Alle 23 sono stati 6.136, su 13.964, gli elettori che si sono recati ai seggi per le comunali bis a Pescara. L'affluenza si attesta al 43,94% degli aventi diritto. Si è tornati al voto nel capoluogo adriatico dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato l'esito del giugno 2024 in 23 sezioni su 170 totali, a causa di "gravi" violazioni. I seggi resteranno aperti fino alle 23. Poi riapriranno domani dalle 7 alle 15.

Argomenti
Elezioni PescaraPESCARA

