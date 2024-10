Elezioni: materiale elettorale scomparso a Sanremo

SANREMO, 27 OTT - Materiale elettorale, tra cui copie in bianco di verbali, tabelle di scrutinio, matite copiative e un timbro di validazione destinato alle sezioni del Comune di Sanremo per le elezioni regionali di oggi e domani, è risultato mancante in circostanze ancora da chiarire. Alcuni addetti, venerdì scorso, si sono accorti della sparizione di alcune buste sigillate contenente il materiale e hanno avvertito la prefettura. La notizia è stata confermata all'ANSA dalla Procura di Imperia: "Sono stato informato della vicenda dal prefetto - afferma il procuratore capo di Imperia, Alberto Lari -. Il timbro è stato sostituito e stiamo vigilando sulla regolarità delle operazioni di voto". Si cerca ora di capire se il materiale sia stato sottratto oppure sia andato perso per un errore.