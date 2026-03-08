Giornale di Brescia
Elezioni legislative in Colombia, al via il conteggio dei voti

BOGOTA, 08 MAR - Al via lo spoglio delle schede delle elezioni legislative in Colombia. La giornata ha segnato un'elevata affluenza alle urne, sebbene il tasso medio storico di astensione degli elettori nel Paese sudamericano sia in genere superiore al 50%. La procura generale oggi ha intanto disposto l'arresto di due candidati al Congresso: Freddy Camilo Gomez Castro, candidato al Senato, ricercato per presunta corruzione, e Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato alla Camera dei deputati, finito in manette per aver tentato di corrompere le autorità allo scopo di impedire il sequestro di un'ingente somma di denaro. Con la chiusura delle urne, gli scrutatori iniziano a contare i voti, compilare i moduli per certificare le schede conteggiate e inviare le informazioni al registro nazionale. Quest'ultimo compilerà quindi il conteggio preliminare dei voti che, a partire da domani, sarà trasmesso ai giudici incaricati del conteggio ufficiale. La legge colombiana vieta la divulgazione degli exit poll, pertanto i conteggi finali dei voti saranno pubblicati nel pomeriggio e nella serata di domani.

BOGOTA

