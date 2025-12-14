Elezioni in Cile, Kast è il presidente eletto

SANTIAGO DEL CILE, 14 DIC - "La democrazia si è espressa in modo forte è chiaro. Ho appena parlato con il presidente eletto José Antonio Kast per augurargli il successo per il bene del Cile". Questo il messaggio su X con cui la candidata di sinistra, Jeannette Jara, ha ammesso la sua sconfitta al ballottaggio delle elezioni presidenziali del Cile.