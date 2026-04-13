Elezioni in Benin, Romuald Wadagni è il nuovo presidente

ROMA, 14 APR - Romuald Wadagni, ministro delle Finanze e candidato della maggioranza, è stato eletto presidente del Benin con il 94,05% dei voti. Lo ha comunicato - in base ai risultati provvisori - la Commissione elettorale nazionale indipendente (Cena). Wadagni succede a Patrice Talon, che lo aveva sostenuto e che cede il posto, conformemente alla Costituzione, dopo due mandati. Aveva un solo avversario, l'oppositore moderato Paul Hounkpè, che ha ottenuto il 5,95% dei voti. L'affluenza alle urne è stata del 58,75% secondo la Cena.