Elettricista muore a Sassari durante un intervento di manutenzione

SASSARI, 31 DIC - Nell'ultimo giorno dell'anno in Sardegna si registra un morto sul lavoro. Si tratta di un elettricista di 56 anni che è stato schiacciato su un carrello elevatore mentre stava lavorando per una manutenzione elettrica nel capannone della ditta distribuzione alimentare Gruppo Alimentare Sardo, nella zona industriale di Predda Niedda a Sassari, strada numero 8. Secondo quanto appreso l'uomo si trovava sul cestello azionato da un altro operatore a terra, quando, per cause non ancora accertate, è rimasto schiacciato contro la parete della struttura. E' intervenuta un'ambulanza del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco e lo Spresal mentre le indagini sono affidate ai carabinieri. Al momento non si hanno ulteriori informazioni sull'accaduto.

SASSARI

