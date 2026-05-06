El Salvador, investimenti privati record nel centro storico della capitale

SAN SALVADOR, 06 MAG - Il centro storico di San Salvador ha ricevuto oltre 195 milioni di dollari di investimenti privati negli ultimi tre anni: lo ha reso noto Adriana Larín, direttrice dell'Autorità per il centro storico. Si tratta di una cifra senza precedenti per l'area, caratterizzata dalla realizzazione di oltre mille progetti incentrati sulla riqualificazione, il restauro e la rivitalizzazione economica del cuore della capitale salvadoregna. La pianificazione urbanistica è stata uno dei pilastri centrali del processo, con l'espansione di un piano di utilizzo del territorio specifico che delinea lo sviluppo della città per i prossimi 15 anni. I primi effetti saltano agli occhi: alcuni salvadoregni emigrati negli Stati Uniti in cerca del sogno americano, e che avevano persino ottenuto la cittadinanza, stanno ora tornando nel loro Paese, in parte a causa delle misure di sicurezza del presidente Nayib Bukele, criticate da ong come Amnesty International, che hanno denunciato presunti arresti arbitrari.