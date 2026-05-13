El Salvador e gli Stati Uniti ampliano la cooperazione

SAN SALVADOR, 12 MAG - Il sottosegretario di Stato degli Usa, Caleb Orr, ha proseguito la sua visita ufficiale in El Salvador con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione economica e tecnologica. Durante l'incontro con la ministra dell'Economia, María Luisa Hayem, si è discusso di come favorire i progetti privati nel territorio salvadoregno, puntando su innovazione e infrastrutture digitali. L'esponente governativa ha commentato: "Grazie per questa riunione produttiva con i rappresentanti del governo degli Stati Uniti e le aziende dei settori strategici. Il governo di El Salvador ribadisce il suo impegno a lavorare congiuntamente con la delegazione per realizzare progetti che andranno a beneficio di entrambe le nazioni". La missione ha incluso la visita a un centro dati specializzato in intelligenza artificiale e colloqui con i dirigenti del gruppo Aristos per analizzare i vantaggi competitivi del Paese centroamericano nell'attrarre capitali legati allo sviluppo tecnologico.