El Salvador, al via i lavori della zona franca aeroportuale Air City

SAN SALVADOR, 17 DIC - Con la posa della prima pietra, il presidente salvadoregno Nayib Bukele ha inaugurato ufficialmente la costruzione di "Air City", un progetto destinato a diventare la prima zona franca aeroportuale dell'America Centrale. Situato nell'Aeroporto Internazionale San Óscar Arnulfo Romero, il complesso rappresenta una collaborazione strategica tra il governo e il gruppo privato Aristos Inmobiliaria. L'iniziativa prevede un investimento stimato in 250 milioni di dollari e si estenderà su una superficie di oltre 532.000 metri quadrati. "Air City" è stata progettata come hub logistico, ospitando non solo attività di commercio elettronico e stoccaggio merci, ma anche centri specializzati per la manutenzione e la riparazione di aeromobili, sfruttando l'accesso diretto alla pista di atterraggio. Secondo le stime ufficiali, il piano genererà circa 5mila posti di lavoro diretti e altri 10mila indiretti una volta operativo, offrendo un forte impulso all'occupazione locale. Durante la cerimonia, Bukele ha sottolineato come quest'opera segni un "prima e dopo" nella storia economica del Paese, consolidando la posizione di El Salvador come snodo cruciale per il traffico aereo e commerciale tra il Nord e il Sud del continente.

SAN SALVADOR

