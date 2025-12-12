Egitto, ricerca scientifica e innovazione sono una priorità assoluta del governo

IL CAIRO, 12 DIC - Sostenere la ricerca scientifica e l'innovazione è in cima alle priorità del governo egiziano: lo ha detto il primo ministro Mostafa Madbouly chiudendo l'Assemblea generale dell'Inter-Academy Partnership, organismo che unisce circa 150 accademie delle Scienze e della Medicina che insieme si propongono di fornire risposte scientifiche ai problemi del mondo, riunita per la prima volta in un Paese arabo. Nel corso di tre giorni di dibattito, si è parlato del ruolo della scienza quale ponte tra politica e società in un mondo in trasformazione e delle potenzialità della diplomazia scientifica nel favorire la pace nelle zone più turbolente. Missioni che l'Egitto intende condividere. Parlando a nome del presidente Abdel Fattah Al Sisi, Madbouly ha sottolineato l'importanza attribuita dall' Egitto alla cooperazione scientifica ed economica, "sulla base di una visione strategica che fa della ricerca scientifica e dell'innovazione il pilastro portante per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile". "Vogliamo affermare che l'Egitto non è solo la terra della storia, ma anche la terra del futuro, della scienza e dell'innovazione", ha aggiunto. Il primo ministro ha poi visitato l'International Research Commercialization Expo (Irc Expo 2025), organizzata a margine dell'Assemblea dello Iap, enfatizzando le potenzialità della ricerca scientifica nel produrre ricadute economiche. "Si tratta di una piattaforma leader che riunisce menti innovative provenienti da università e centri di ricerca egiziani e internazionali, nonché rappresentanti dell'industria e investitori di diversi settori economici", ha spiegato. In mostra alla Fiera c'erano alcune tecnologie innovative risultato della ricerca applicata egiziana finalizzata a quello che Madbouly ha definito il "marketing della mente", in cui la ricerca scientifica "si trasforma da semplice teoria in risorse tangibili che rafforzano l'economia nazionale e aprono nuove strade per lo sviluppo sostenibile". In questo contesto Madbouly ha illustrato l'iniziativa 'Alleanza e Sviluppo' lanciata dal presidente Sisi come pilastro fondamentale della Strategia Nazionale per l'Istruzione Superiore e la Ricerca Scientifica 2030. A nome dell'Italia è intervenuta all'Assemblea la vice capo missione presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo Maria Michela Laroccia. "Puntiamo a rafforzare i partenariati scientifici e accademici con l'Egitto e i Paesi della regione", ha detto, invitando gli scienziati dei vari Paesi rappresentati a rapportarsi agli addetti scientifici presenti nelle ambasciate italiane per valutare ipotesi di collaborazione. "Sono in corso, ha detto, numerosi sforzi per rafforzare i partenariati scientifici e accademici con l'Egitto, partner strategico importante e centrale non solo per l'Italia ma anche per l'Europa, e con altri Paesi della regione".