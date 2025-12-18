Giornale di Brescia
Egitto, nostra posizione su Palestina è incrollabile, non cambierà

AA

IL CAIRO, 18 DIC - "La posizione dell'Egitto sulla questione palestinese è incrollabile e non cambierà. Si basa sul sostegno ai legittimi diritti del popolo palestinese, sul rifiuto degli sfollamenti forzati e sull'adesione alla soluzione dei due Stati". Lo ha detto il capo della Comunicazione egiziana Diaa Rashwan, commentando l'intesa sul gas israeliano. "L'Egitto ha svolto un ruolo decisivo nel contrastare i piani di sfollamento e nel proporre un percorso per la ricostruzione di Gaza, come affermato nei risultati del vertice di Sharm El-Sheikh, a testimonianza della coerenza della posizione politica e morale dell'Egitto", ha concluso.

Argomenti
IL CAIRO

