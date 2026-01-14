Egitto, individuati 15 componenti del comitato tecnico per Gaza
AA
IL CAIRO, 14 GEN - Fonti egiziane hanno rivelato a Al Hadath che durante i colloqui al Cairo sono state individuate 15 personalità palestinesi che potrebbero far parte del comitato tecnico incaricato, secondo il piano Trump, di gestire gli affari correnti della Striscia. "Le persone coinvolte sono state informate - aggiunge la fonte - e l'elenco potrebbe subire dei cambiamenti". Una fonte ufficiale ha confermato la notizia a Al Arabiya.
