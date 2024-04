Egitto, doni ai bambini palestinesi ad Al Arish per Eid El Fitr

IL CAIRO, 11 APR - I palestinesi rifugiati ad Al Arish, nel Nord Sinai, hanno ricevuto oggi in dono dal governatorato egiziano giocattoli e dolci per la festività dell'Eid El Fitr, che hanno fatto la gioia di grandi e piccoli. Molti di questi vivono nel quartiere di Al Sabil di Al Arish. Dando loro la possibilità di festeggiare la ricorrenza, una delle più sentite del calendario musulmano, il governatore del Nord Sinai Mohamed Abdel ha voluto dare attuazione alle direttive del presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi, volte a dar modo a tutti i palestinesi residenti ad Al-Arish di celebrare la festa. Il governatore ha sottolineato, nell'occasione, che dall'inizio della guerra di Gaza una serie di alloggi sono stati assegnati ad Al-Sabil ai palestinesi impossibilitati a tornare nella Striscia di Gaza, tra cui numerosi feriti o malati curati negli ospedali egiziani dopo la dimissione e ha fornito loro vari servizi a titolo totalmente gratuito. Mona Barhouma, direttrice esecutiva dell'ufficio del governatorato responsabile della fornitura di servizi nel quartiere di Al-Sabil, ha confermato la distribuzione di regali, giocattoli, palloncini, torte dell'Eid e cibo ai residenti palestinesi del quartiere, in collaborazione con un certo numero di esponenti di organizzazioni della società civile. Il giorno prima il governatore Shousha e un gruppo di funzionari del governatorato avevano recitato le preghiere dell'Eid al Fitr con i palestinesi presso la moschea Al-Sabil. Subito dopo il governatore ha parlato con loro sottolineando che l'Egitto "è il più grande sostenitore della causa palestinese e sta facendo grandi sforzi a tutti i livelli per porre fine all'aggressione israeliana contro Gaza".