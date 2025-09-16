Giornale di Brescia
Egitto, con assalto a Gaza regione sull'orlo del caos totale

epa12356346 Egyptian Minister of Foreign Affairs Badr Abdelatty arrives for a meeting with Commissioner General of the UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) Philippe Lazzarini (not seen) at Al Tahrir Palace in Cairo, Egypt, 06 September 2025. EPA/MOHAMED HOSSAM
ROMA, 16 SET - L'operazione militare israeliana a Gaza porta l'intero Medio Oriente "sull'orlo di una nuova fase di caos": lo afferma il ministero degli Esteri egiziano in una nota. L'Egitto ha messo in guardia "dai rischi catastrofici delle operazioni militari israeliane nella regione, che è sull'orlo di una nuova fase di caos totale a causa dell'incoscienza e dell'eccessiva arroganza di Israele. Ciò danneggerà inevitabilmente gli interessi di tutte le parti regionali e internazionali, senza eccezioni". Rimproverando alla comunità internazionale il "grave deterioramento della situazione" per la loro "inazione di fronte ai crimini e al genocidio commessi", Il Cairo ha richiamato alla "necessità di rispettare i diritti umani e lo stato di diritto" e chiede "misure concrete per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza e salvare vite palestinesi, dopo che la macchina bellica israeliana ha ucciso circa 65.000 palestinesi dall'inizio della guerra a Gaza, ne ha feriti centinaia di migliaia e ha distrutto infrastrutture". Richiama poi l'attenzione sul "grave impatto delle operazioni militari israeliane sulla situazione umanitaria generale nella Striscia di Gaza, in particolare alla luce del blocco e della carestia imposti da Israele al popolo palestinese", e condanna "gli sfollamenti e gli abusi commessi contro la popolazione palestinese a seguito dell'operazione militare.

ROMA

