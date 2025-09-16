Egitto, con assalto a Gaza regione sull'orlo del caos totale

ROMA, 16 SET - L'operazione militare israeliana a Gaza porta l'intero Medio Oriente "sull'orlo di una nuova fase di caos": lo afferma il ministero degli Esteri egiziano in una nota. L'Egitto ha messo in guardia "dai rischi catastrofici delle operazioni militari israeliane nella regione, che è sull'orlo di una nuova fase di caos totale a causa dell'incoscienza e dell'eccessiva arroganza di Israele. Ciò danneggerà inevitabilmente gli interessi di tutte le parti regionali e internazionali, senza eccezioni". Rimproverando alla comunità internazionale il "grave deterioramento della situazione" per la loro "inazione di fronte ai crimini e al genocidio commessi", Il Cairo ha richiamato alla "necessità di rispettare i diritti umani e lo stato di diritto" e chiede "misure concrete per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza e salvare vite palestinesi, dopo che la macchina bellica israeliana ha ucciso circa 65.000 palestinesi dall'inizio della guerra a Gaza, ne ha feriti centinaia di migliaia e ha distrutto infrastrutture". Richiama poi l'attenzione sul "grave impatto delle operazioni militari israeliane sulla situazione umanitaria generale nella Striscia di Gaza, in particolare alla luce del blocco e della carestia imposti da Israele al popolo palestinese", e condanna "gli sfollamenti e gli abusi commessi contro la popolazione palestinese a seguito dell'operazione militare.