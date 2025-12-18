Giornale di Brescia
Egitto, accordo con Israele sul gas è commerciale, non politico

IL CAIRO, 18 DIC - L'intesa stretta tra l'Egitto e Israele sul gas è "puramente commerciale, concluso sulla base di pure considerazioni economiche e di investimento, e non implica alcuna dimensione o intesa politica". Lo ha detto il capo dell'ufficio stampa statale egiziano all'indomani dell'intesa da 30 miliardi di dollari approvata ieri dal premier israeliano Benjamin Netanyuahu.

IL CAIRO

