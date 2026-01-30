Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Effetto Olimpiadi Milano Cortina, in vacanza sulla neve 6,2 milioni di italiani

AA

ROMA, 30 GEN - A meno di una settimana dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si accende la passione per la montagna e gli sport invernali: secondo l'indagine di Federalberghi quest'anno saranno 6,2 milioni gli italiani che si concederanno una vacanza sulla neve in Italia. Il grosso delle partenze (4,4 milioni), si concentrerà in febbraio, mentre il resto si muoverà in marzo. "Non c'è dubbio - dice il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca - che i Giochi attivino indirettamente una sorta di circuito virtuoso nell'andamento del turismo invernale. Inoltre ad assistere alle gare nei luoghi delle competizioni saranno circa 2 milioni di italiani".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario