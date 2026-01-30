Effetto Olimpiadi Milano Cortina, in vacanza sulla neve 6,2 milioni di italiani

ROMA, 30 GEN - A meno di una settimana dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si accende la passione per la montagna e gli sport invernali: secondo l'indagine di Federalberghi quest'anno saranno 6,2 milioni gli italiani che si concederanno una vacanza sulla neve in Italia. Il grosso delle partenze (4,4 milioni), si concentrerà in febbraio, mentre il resto si muoverà in marzo. "Non c'è dubbio - dice il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca - che i Giochi attivino indirettamente una sorta di circuito virtuoso nell'andamento del turismo invernale. Inoltre ad assistere alle gare nei luoghi delle competizioni saranno circa 2 milioni di italiani".