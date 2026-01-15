Effetto Crans-Montana: Comuni della Via Lattea fanno prevenzione incendi

TORINO, 15 GEN - Dopo la tragedia di Crans-Montana, l'Unione montana Comuni Olimpici Via Lattea, nel Torinese, si è attivata per la prevenzione degli incendi nei locali pubblici, inoltrando a tutte le attività produttive dell'area una lettera con le raccomandazioni connesse alla prevenzione, con i relativi richiami normativi. "Considerati i recentissimi tragici eventi accaduti in un locale pubblico a Crans-Montana e gli eventi egualmente tragici in altri analoghi contesti pubblici, e anche viste le segnalazioni di inadempienze pervenute negli ultimi periodi a seguito di controlli sul territorio da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco - spiega il presidente dell'Unione montana Comuni Olimpici Via Lattea e sindaco di Sauze d'Oulx Mauro Meneguzzi - abbiamo ricordato alle attività produttive che la prevenzione degli incendi è affidata dalla legge alla competenza esclusiva del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, che la esercita attraverso le attività di normazione, vigilanza sui prodotti, prove di laboratorio attraverso la Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza". Alla lettera è stato allegato il link dove è possibile reperire informazioni utili, normative, procedure e quesiti sul tema della prevenzione degli incendi, raccomandando di affidarsi a professionisti competenti e di porre in essere tutte le attività previste dalla normativa. Meneguzzi consiglia anche di consultare il sito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. E raccomanda che nei locali pubblici sia bandito "l'utilizzo di fiamme libere, candele pirotecniche, fontane luminose e qualsiasi tipologia di articoli pirotecnici". Gli uffici comunali e gli enti sovraordinati, sottolinea, provvederanno alla vigilanza per verificare il rispetto della normativa vigente.