Edoardo era arrivato al confine con il Montenegro

Agenti di polizia e carabinieri dopo il ritrovamento di Edoardo Galli il sedicenne scomparso a Colico, negli uffici della Polfer alla Stazione Centrale a Milano, 29 marzo 2024. ANSA/Polizia ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING NPK