Editore Passaggio al Bosco, 'non siamo un movimento politico'

ROMA, 06 DIC - "Non siamo un movimento politico", "siamo qui per svolgere il nostro lavoro. Rispondiamo questo a ogni contestazione politica. Faremo un comunicato a fine fiera. Questo è il nostro catalogo. Buona fiera a tutti". Lo ha detto l'editore di Passaggio al Bosco, Marco Scatarzi, al termine della contestazione delle case editrici oggi a Più Libri Più Liberi.

ROMA

