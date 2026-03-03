Edicola parlante a Napoli, 'No a lavori per America's Cup a Bagnoli

NAPOLI, 03 MAR - Una colmata di Menzogne. E' il titolo della grande pagina di giornale affissa sulle serrande di una rivendita chiusa utilizzata a Napoli per la nuova iniziativa dell' Edicola parlante che stavolta prende di mira i lavori di preparazione dell' America's Cup sul litorale di Bagnoli. "Il testo dell'articolo - si legge in comunicato - ricostruisce dati e volumi relativi agli interventi sulla colmata, mettendo a confronto dichiarazioni istituzionali e documenti tecnici proponendo una lettura critica delle trasformazioni urbanistiche in corso e sollecitando un confronto pubblico sui numeri e sulle scelte progettuali legate all' America's Cup ". I promotori del progetto artistico-editoriale delle edicole parlanti, promosso da ' Liberi edizioni', da anni utilizzano le serrande di edicole dismesse per promuovere campagne sociali.