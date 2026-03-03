Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Edicola parlante a Napoli, 'No a lavori per America's Cup a Bagnoli

AA

NAPOLI, 03 MAR - Una colmata di Menzogne. E' il titolo della grande pagina di giornale affissa sulle serrande di una rivendita chiusa utilizzata a Napoli per la nuova iniziativa dell' Edicola parlante che stavolta prende di mira i lavori di preparazione dell' America's Cup sul litorale di Bagnoli. "Il testo dell'articolo - si legge in comunicato - ricostruisce dati e volumi relativi agli interventi sulla colmata, mettendo a confronto dichiarazioni istituzionali e documenti tecnici proponendo una lettura critica delle trasformazioni urbanistiche in corso e sollecitando un confronto pubblico sui numeri e sulle scelte progettuali legate all' America's Cup ". I promotori del progetto artistico-editoriale delle edicole parlanti, promosso da ' Liberi edizioni', da anni utilizzano le serrande di edicole dismesse per promuovere campagne sociali.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NAPOLI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario