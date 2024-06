Ecuador: troppi cadaveri, in tilt l'Istituto di medicina legale

QUITO, 12 GIU - Il Servizio nazionale di medicina legale e scienze forensi dell'Ecuador ha riconosciuto che le sue strutture a Guayaquil stanno attraversando una situazione critica ed ha affermato che, a causa dell'aumento della violenza nel Paese, si registra un maggior numero di cadaveri non identificati o ritirati dai loro parenti. Per questo motivo, l'ente ha riferito di essersi visto costretto a eseguire "procedure tecnico-scientifiche al fine di esaurire i metodi di identificazione, per applicare successivamente il processo di sepoltura" secondo i protocolli attuali. In un comunicato, l'istituzione ha spiegato che due container refrigerati e il suo laboratorio sono stati danneggiati "a causa delle variazioni elettriche verificatesi a livello nazionale". Questa situazione avrebbe causato problemi di igiene nelle abitazioni circostanti. L'Ecuador sta soffrendo una grave crisi di sicurezza, soprattutto nelle province costiere, e anche se il governo assicura che il numero degli omicidi è diminuito, con l'entrata in vigore dello stato di emergenza, ancora persistono numerosi episodi di criminalità.