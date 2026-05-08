Ecuador, 'siamo ancora in tempo a vincere il narcoterrorismo'

QUITO, 08 MAG - Il presidente ecuadoriano Daniel Noboa ha affermato che il suo Paese "ha ancora tempo" per vincere la lotta contro il "narcoterrorismo" e che l'Ecuador è "la prima nazione del continente a prendere sul serio questo conflitto". "Altri Paesi sono stati colti di sorpresa (dai narcos, ndr) e in alcuni è già troppo tardi", ha aggiunto durante la cerimonia di varo della Jambelí, la mega nave da guerra della Marina ecuadoriana, nella città costiera di Machala. "Stiamo combattendo a viso aperto", ha continuato il leader conservatore, ribadendo che il suo governo si impegna a "garantire una vita migliore" alla popolazione e respingendo la definizione di "crisi" per la violenza nel Paese. Nonostante diverse azioni intraprese dal suo esecutivo, il 2025 si è concluso con un numero record di omicidi in Ecuador, quasi 9.300, secondo i dati del ministero dell'Interno.