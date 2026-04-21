Ecuador, il presidente Noboa annuncia un nuovo coprifuoco

QUITO, 20 APR - Il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha annunciato un nuovo coprifuoco notturno in nove province e quattro comuni per contrastare l'aumento dei crimini. La misura arriva dopo un fine settimana segnato da due stragi a Guayaquil, che hanno causato undici vittime, tra cui un bambino di sette anni. Attraverso i social, il capo di Stato ha motivato la decisione "riconoscendo i risultati delle forze dell'ordine nell'ultimo stato di eccezione", che secondo i dati ufficiali avrebbero ridotto l'insicurezza del 30%. Noboa ha quindi precisato che "si dispone il coprifuoco dalle 23:00 alle 5:00, da domenica 3 a lunedì 18 maggio". La strategia dell'esecutivo continua a basarsi su interventi mirati nel contesto del conflitto armato interno. Dal suo insediamento a fine 2023, il presidente ha già decretato dodici stati di eccezione. Oltre alle limitazioni alla circolazione, per affrontare questa delicata fase istituzionale Noboa ha anche effettuato un rimpasto ai vertici dei ministeri, riorganizzando la propria squadra di governo.