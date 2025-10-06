Ebrei Roma, aberranti celebrazioni di assassini del 7 ottobre

"Il 7 ottobre avremmo voluto unirci in raccoglimento con la società civile, per ricordare le vittime straziate dall'attacco terroristico di Hamas e pregare per il ritorno di tutti gli ostaggi a casa. Quell'attacco, per modalità, dimensioni e odiosità, non ha precedenti neppure negli annali del terrorismo. Invece abbiamo visto striscioni nelle piazze, slogan e manifestazioni programmate, che celebrano il 7 ottobre come giorno della resistenza palestinese. Non si celebrano gli stupratori e gli assassini, non si inneggia alle violenze e alle uccisioni di bambini e neonati, solo perché ebrei. Tutto ciò è aberrante. E succede a casa nostra, in Italia, nella culla della civiltà occidentale". Lo ha dichiarato Victor Fadlun, Presidente della Comunità Ebraica di Roma. "Davanti a questo ritorno di un antisemitismo che non si vergogna più di mostrarsi, all'oltraggio alle pietre d'inciampo e alle scritte terrificanti sulle saracinesche dei negozi Kasher, davanti a questo furore antiebraico, la Comunità ebraica di Roma fa appello perché tutte le forze politiche esprimano la loro condanna unanime e le istituzioni, che ringraziamo per la loro vicinanza, assumano provvedimenti concreti", ha aggiunto Fadlun.