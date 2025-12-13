E-R, 'sulla montagna Calderoli fa una riforma contro l'Appennino'

BOLOGNA, 13 DIC - "La proposta sulla Montagna e i criteri sulla montanità annunciati ieri dal ministro Calderoli sono irricevibili. Con un algoritmo truffaldino si tagliano un terzo dei Comuni montani sul piano nazionale e oltre il 40% di quelli dell'Emilia-Romagna. Sarà tutto l'Appennino a essere penalizzato, ovvero la dorsale del Paese". Lo dice l'assessore regionale dell'Emilia-Romagna a Montagna e aree interne (nonché responsabile enti locali del Pd) Davide Baruffi, è intervenuto all'assemblea annuale di Uncem, in corso, a L'Aquila, sulle novità annunciate ieri dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, in merito alla nuova legge nazionale. "Non è un caso che l'annuncio del Ministro venga da Cortina: è una controriforma pensata per le Alpi e contro l'Appennino, contrapponendo territori e territori, comuni e comuni. D'altro canto, se le risorse stanziate sono sempre le stesse del passato, cioè pochissime, ma si annunciano mirabolanti nuovi servizi, allora l'unico modo per distribuire qualche euro in più a chi starà dentro è tagliare fuori tutti gli altri". "Le stesse alluvioni degli ultimi anni - prosegue Baruffi - ci hanno insegnato quanto sia fondamentale tenere legate collina e montagna, e ora arriva una controriforma che riporta indietro di quarant'anni il dibattito e azzera tutto, tagliando le gambe alle comunità e ai progetti che abbiamo faticosamente costruito. In conferenza delle Regioni daremo battaglia. Temevamo che saremmo arrivati qui ma appenderlo da un annuncio a Cortina anziché nella sede di confronto istituzionale preposta, prevista proprio per la prossima settimana, è davvero anche poco rispettoso".