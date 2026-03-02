È online lo speciale di ANSA.it sul referendum del 22-23 marzo

ROMA, 02 MAR - È online lo speciale di ANSA.it sul referendum confermativo del 22-23 marzo sulla legge costituzionale di riforma della giustizia. Nella pagina dedicata, i pezzi di presentazione della consultazione elettorale: il testo approvato dal Parlamento, l'iter e le regole previste dall'articolo 138 della Costituzione, i precedenti referendum costituzionali, la posta in gioco con le posizioni dei Comitati del Sì e del No, la scheda sugli aventi diritto e su tempi e modi del voto. L'ANSA segue la campagna referendaria con i colleghi delle redazioni politica, economica, immagini e ANSA.it, oltre che di tutte le sedi nelle Regioni. Ogni giorno nello speciale notizie, servizi e approfondimenti sulla cronaca di eventi e manifestazioni, i forum dell'ANSA, gli appuntamenti e le curiosità dell'avvicinamento al voto. Foto, video e podcast, infografiche e videografiche saranno prodotti e distribuiti attraverso la redazione immagini. La redazione ANSA.it curerà lo speciale, che avrà uno spazio fisso dedicato nella home page e, dai giorni precedenti al voto, anche con un cruscotto per seguire in tempo reale lo scrutinio dei risultati. I contenuti saranno socializzati sulle piattaforme social dell'agenzia: X, Facebook, Instagram e Whatsapp.