E' nuovamente allerta meteo, piogge intense sul Centronord

Nella zona di Senigallia (Ancona), colpita dall'alluvione dei fiumi Misa e Nevola lo scorso settembre, a causa delle intense piogge, "tutti gli idrometri a monte hanno superato i livelli di sicurezza, l'innalzamento continua costante". Il Comune fa sapere che l'ondata di piena del Misa "attraverserà il centro città presumibilmente verso le ore 9 di questa mattina"; "il Misa a Bettolelle è arrivato ai 3 metri superando i livelli di guardia" e dunque l'amministrazione invita a "salire ai piani alti". In via precauzionale, sono state chiuse varie strade (come lo stradone del Misa) come quella che collega Brugnetto a Bettolelle, lo stradone del Misa, ma anche alcuni supermercati come il Centro Commerciale Conad di Via Abbagnano, l'MD, il Sì con Te e Amico Market. Chiusi anche l'ufficio postale di via Fratelli Bandiera e il Distretto Sanitario di Via Campo Boario fino alle 10. ANSA/CARLO LEONE