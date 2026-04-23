E' morto Renzo Travanut, padre nobile sinistra Fvg ed ex presidente Fvg

TRIESTE, 23 APR - E' morto oggi a Udine Renzo Travanut, già presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e padre nobile della sinistra friulana. Lo si apprende da ambienti vicini alla famiglia e al Partito democratico provinciale di Udine. Nato il primo aprile 1946 ad Aquileia (Udine), ha iniziato giovanissimo l'attività sindacale e politica con il Pci, vivendo le fasi della ricostruzione post terremoto, guidando quindi a livello regionale la transizione dalla Prima alla Seconda Repubblica, anche nella carica di presidente della Regione nel 1994. Ha partecipato attivamente alla costituzione e al consolidamento del Partito democratico, di cui è stato segretario regionale nel 2013, succedendo a Debora Serracchiani, che ha accompagnato nelle prime fasi della sua affermazione. Da alcuni anni sofferente ma sempre lucido, ha fatto la sua ultima apparizione pubblica a Udine lo scorso febbraio in occasione dell'anniversario dell'invasione dell'Ucraina.