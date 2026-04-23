Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

E' morto Renzo Travanut, padre nobile sinistra Fvg ed ex presidente Fvg

AA

TRIESTE, 23 APR - E' morto oggi a Udine Renzo Travanut, già presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e padre nobile della sinistra friulana. Lo si apprende da ambienti vicini alla famiglia e al Partito democratico provinciale di Udine. Nato il primo aprile 1946 ad Aquileia (Udine), ha iniziato giovanissimo l'attività sindacale e politica con il Pci, vivendo le fasi della ricostruzione post terremoto, guidando quindi a livello regionale la transizione dalla Prima alla Seconda Repubblica, anche nella carica di presidente della Regione nel 1994. Ha partecipato attivamente alla costituzione e al consolidamento del Partito democratico, di cui è stato segretario regionale nel 2013, succedendo a Debora Serracchiani, che ha accompagnato nelle prime fasi della sua affermazione. Da alcuni anni sofferente ma sempre lucido, ha fatto la sua ultima apparizione pubblica a Udine lo scorso febbraio in occasione dell'anniversario dell'invasione dell'Ucraina.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TRIESTE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario