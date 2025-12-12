È morto Marco Benedetto, giornalista, fu amministratore delegato del Gruppo Espresso

Giornale di Brescia
ROMA, 12 DIC - Marco Benedetto è morto stanotte a Roma ad 80 anni, nella sua abitazione. Laureato in Scienze Politiche, iniziò la sua attività professionale come giornalista presso l'Agenzia ANSA, lavorando nelle sedi di Genova e poi Londra. Successivamente aveva ricoperto il ruolo di capo ufficio stampa alla Fiat, per poi divenire amministratore delegato dell'Editrice La Stampa. Poi dal 1984 era passato al Gruppo Espresso, sempre come amministratore delegato, anche per la Finegil che si occupava delle testate locali del gruppo. Dal 1992 al 2008 ha guidato l'intero gruppo editoriale facente capo a Carlo De Benedetti. Aveva compiuto 80 anni quest'anno, essendo nato a Genova il 26 gennaio del 1945. La sua uscita segnò un momento importante di passaggio per il gruppo del quotidiano La Repubblica.

