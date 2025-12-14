Giornale di Brescia
E' morto Luigi Garrone, il decano dei giornalisti piemontesi

TORINO, 14 DIC - E' morto oggi a Asti Luigi Garrone, decano dei giornalisti piemontesi con 73 anni di iscrizione all'Ordine. Aveva compiuto 101 anni lo scorso 5 novembre. Garrone, partigiano in gioventù, originario di Mongardino d'Asti, aveva collaborato con diverse testate locali oltre ad essere stato corrispondente per Ansa, Il Sole 24 ore, il Corriere della Sera e il Giornale.

