E' morto l'ex presidente Usa Jimmy Carter

Una leggera brezza primaverile solleva un ciuffo di capelli del presidente Jimmy Carter mentre pronuncia il suo discorso di arrivo all'aeroporto di Ginevra. È qui per colloqui con il presidente siriano Haffez Assad sulla situazione in Medio Oriente. Ginevra, 9 maggio 1977 ARCHIVIO ANSA 74255 A light spring breeze lifts a tuft of President Jimmy Carter's hair as he makes his arrival remarks at Geneva airport. He is here for talks with Syrian President Haffez Assad on the situation in the Middle East. Geneva, 9 may 1977 ARCHIVIO ANSA 74255