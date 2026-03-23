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E' morto l'ex premier francese Lionel Jospin

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PARIGI, 23 MAR - L'ex primo ministro socialista Lionel Jospin è morto ieri all'età di 88 anni, ha annunciato oggi la sua famiglia. A gennaio, Jospin aveva fatto intendere di essersi sottoposto a "un intervento chirurgico importante", senza però rivelarne i dettagli. Capo del governo dal 1997 al 2002, primo segretario del Partito Socialista dal 1981 al 1988 e nuovamente dal 1995 al 1997, Jospin si era candidato senza successo alla presidenza francese nel 1995 e nel 2002.

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