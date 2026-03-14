È morto Lamberto Cardia, a Palazzo Chigi poi presidente della Consob

ROMA, 14 MAR - È morto Lamberto Cardia, aveva 92 anni. Magistrato della Corte dei Conti, è stato da gennaio del 1995 a maggio del 1996 sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo di Lamberto Dini, dopo aver lavorato a lungo come capo di Gabinetto a Palazzo Chigi, ai ministeri del Bilancio e del Turismo, ed aver guidato l'ufficio legislativo al ministero del Tesoro. Dal giugno del 2003 e fino al novembre 2010 è stato presidente della Consob, nominato dal secondo governo Berlusconi. Dal 2010 al 2014 è stato presidente delle Ferrovie dello Stato. I funerali di Cardia si svolgeranno nei prossimi giorni a Cetona, in provincia di Arezzo, in forma privata. Una camera ardente sarà aperta nella clinica Pio XI a Roma.