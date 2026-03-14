Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

È morto Lamberto Cardia, a Palazzo Chigi poi presidente della Consob

AA

ROMA, 14 MAR - È morto Lamberto Cardia, aveva 92 anni. Magistrato della Corte dei Conti, è stato da gennaio del 1995 a maggio del 1996 sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel governo di Lamberto Dini, dopo aver lavorato a lungo come capo di Gabinetto a Palazzo Chigi, ai ministeri del Bilancio e del Turismo, ed aver guidato l'ufficio legislativo al ministero del Tesoro. Dal giugno del 2003 e fino al novembre 2010 è stato presidente della Consob, nominato dal secondo governo Berlusconi. Dal 2010 al 2014 è stato presidente delle Ferrovie dello Stato. I funerali di Cardia si svolgeranno nei prossimi giorni a Cetona, in provincia di Arezzo, in forma privata. Una camera ardente sarà aperta nella clinica Pio XI a Roma.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario