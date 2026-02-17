E' morto Jesse Jackson, icona dei diritti civili

ROMA, 17 FEB - Il reverendo Jesse Jackson, attivista per i diritti civili, ministro battista e due volte candidato alla presidenza, è morto martedì all'età di 84 anni, ha comunicato la sua famiglia. Lo afferma la famiglia, come riporta Nbc News. "Nostro padre era un leader al servizio della comunità, non solo della nostra famiglia, ma anche degli oppressi, dei senza voce e degli emarginati in tutto il mondo", ha dichiarato la famiglia Jackson in una nota. Jackson nacque a Greenville, nella Carolina del Sud, e raggiunse la notorietà nell'era dei diritti civili, partecipando alle manifestazioni con Martin Luther King Jr.