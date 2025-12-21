E' morto il 25enne accoltellato ieri alla periferia di Roma

ROMA, 21 DIC - E' morto stamattina poco prima delle 11 nella terapia intensiva dell'ospedale San Camillo, Orahovac Demir, il 25enne accoltellato sabato mattina in viale Ventimiglia, alla periferia di Roma. Si aggrava la posizione dei tre uomini arrestati dai carabinieri per l'aggressione. Tra loro padre e figlio, di 48 e 25 anni, e un trentasettenne. I carabinieri hanno anche sequestrato il coltello utilizzato per l'accoltellamento, in un cassonetto dei rifiuti poco lontano.