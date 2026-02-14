E' morto Claudio Sterpin, l'amico di Liliana Resinovich

TRIESTE, 14 FEB - È morto Claudio Sterpin, l'uomo legato a Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste il 14 Dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 Gennaio successivo nel boschetto dell' ex Opp. Sterpin, ex maratoneta, aveva 86 anni ed è morto a Trieste. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota ieri sera dalla trasmissione Quarto Grado e si è diffusa stamani a Trieste tra i tanti amici, rimbalzando sui social. Sterpin è stato l'ultimo a sentire al telefono Liliana la mattina in cui è scomparsa ed ha sempre sostenuto di avere una relazione affettuosa con lei che si sarebbe presto realizzata in una convivenza se non fosse scomparsa prima.