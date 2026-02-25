Giornale di Brescia
E' morto Antonio Tejero, guidò il tentato golpe in Spagna nell'81

MADRID, 25 FEB - L'ex tenente colonnello Antonio Tejero, principale protagonista del fallito golpe del 23 febbraio 1981 in Spagna, è morto oggi a 93 anni, secondo quanto comunicato da uno dei suoi figli e dal legale della famiglia, Luis Felipe Utrera Molina, citati dai media iberici. Tejero era divenuto simbolo del putsch e la sua immagine, con in testa il tricornio della Guardia Civil e pistola in pugno al Congresso spagnolo, era divenuta il simbolo del fallito attacco contro la democrazia che allora cominciava i primi passi. La sua morte avviene nel giorno in cui il governo spagnolo ha declassificato dopo 45 anni i documenti del golpe.

MADRID

