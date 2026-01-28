Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

È morta la donna ferita dal figlio con una sparachiodi nel Torinese

AA

È morta Luciana Cat Berro, la donna di 65 anni ricoverata al Giovanni Bosco di Torino in condizioni gravissime dopo essere stata colpita alla testa dal figlio 40enne con una pistola sparachiodi. La pensionata è deceduta nella serata di ieri. L'aggressione era avvenuta nella notte tra sabato 24 e domenica 25 gennaio nella cascina di Caselle, nel Torinese, dove madre e figlio vivevano. Il 40enne che ha sparato, Luca Ferri, è stato arrestato ed è al momento detenuto nel carcere torinese delle Vallette. Era stato lui stesso a chiamare i carabinieri.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario