È morta a cent'anni Maria Sole, sorella dell'Avvocato e di Susanna Agnelli

MILANO, 26 DIC - È morta oggi Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato e di Susanna Agnelli. Aveva 100 anni: nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva avuto quattro figli (Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino), mentre dal secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri era nato Eduardo. Dal 1960 al 1970 è stata sindaca del comune umbro di Campello sul Clitunno. Per 14 anni, fino al 2018, è stata presidente della Fondazione Agnelli. È stata proprietaria di cavalli che hanno vinto tra l'altro la medaglia d'argento di equitazione individuale alle Olimpiadi di Monaco nel 72.

MILANO

