E' l'overshoot day dell'Italia, esaurito il budget ecologico di un anno
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Abbonati a partire da 6,99€SCOPRI DI PIÙ
Direttamente a casa tua, per tutta la famiglia a soli 0,90€ al giornoSCOPRI DI PIÙ
Un libro che riflette sulla voglia di lavorare dei giovani, oltre stereotipi e luoghi comuniSCOPRI DI PIÙ