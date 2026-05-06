E' in carcere l'uomo sospettato dell'omicidio in Molise, disposta autopsia

CAMPOBASSO, 06 MAG - E' stato trasferito in carcere a Campobasso l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio avvenuto nella notte a Bojano. Si tratta di un 35enne che abita a poche decine di metri dalla cantina di proprietà di Nicola De Gregorio dove si è consumato il delitto. L'uomo, esperto di arti marziali, ha colpito la vittima anche con un oggetto contundente fino a ucciderla. L'aggressione è conseguente a una discussione per futili motivi. Il 35enne già in passato sarebbe stato coinvolto in episodi di cronaca legati a maltrattamenti e risse. La cantina dove è avvenuto il delitto è stata posta sotto sequestro. Nella notte i carabinieri di Bojano hanno sentito i parenti e i vicini di casa del 51enne ucciso, la Scientifica ha effettuato i rilievi nel locale. Il corpo di De Gregorio è stato trasferito all'ospedale Cardarelli del capoluogo molisano, a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha già disposto l'autopsia.