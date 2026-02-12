È il Darwin Day, si celebra il papà dell'evoluzione

ROMA, 12 FEB - Il 12 febbraio si celebra il Darwin Day, dedicato al papà della teoria dell'evoluzione, Charles Darwin, che era nato proprio in questo giorno del 1809. La giornata è l'occasione per sottolineare l'importanza del metodo scientifico e del pensiero critico, che permisero all'autore de 'L'origine delle specie' di osservare, farsi domande ed elaborare una teoria che scosse il pensiero dominante dell'epoca e segnò una profonda rivoluzione culturale e scientifica. Sono tante le iniziative organizzate in tutta Italia in occasione del Darwin Day, che si protrarranno anche nei prossimi giorni. Dal 12 al 22 febbraio, ad esempio, il Sistema dei musei e orto botanico dell'Università di Modena e Reggio Emilia organizza laboratori dedicati alla lunga relazione tra piante e insetti impollinatori. Oggi sarà possibile, tra le altre cose, partecipare a una ciaspolata gratuita nei boschi e pascoli dell'Altopiano di Asiago, organizzata da Asiago Guide, oppure a una conferenza interattiva che invita il pubblico a mettere alla prova le proprie conoscenze sull'evoluzione e su Darwin, proposta dal Museo della Natura e dell'Uomo di Padova. Il 14 febbraio appuntamento al Muse - Museo delle Scienze di Trento, che propone un evento musicale per raccontare l'evoluzione attraverso ritmi e suoni, e al Circolo di Bologna dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, che presenta una conferenza-spettacolo per illustrare l'avventura che portò Darwin a scrivere la sua opera. Il giorno successivo si potrà scegliere tra l'escursione dedicata alla fauna locale proposta dall'Ecomuseo di Argenta (Ferrara), le visite-gioco e i laboratori sensoriali organizzati dall'Acquario Civico di Milano, e la passeggiata guidata alla scoperta della flora del Parco del Delta del Po tenuta dal Centro Visite NatuRa di Ravenna. Ma le attività proseguono anche il 16 e 17 febbraio, ad esempio a Lucca con l'incontro pubblico dedicato alla Citizen Science per la tutela della biodiversità, organizzato da Wwf Alta Toscana e Associazione Fermento, o con la diretta online per esplorare la figura di Emma Wedgwood, moglie di Darwin, proposta dall'Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta.