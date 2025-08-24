Durigon, verso stop aumento requisiti pensione nella manovra
Claudio Durigon, sottosegretario di Stato al ministero del lavoro e delle politiche sociali e Francesco Baroni durante l’assemblea generale di Assolavoro dal titolo ‘Aspettative e bisogni: persone lavoro scenari’’, Roma 24 giugno 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI (NPK)
AA
RIMINI, 24 AGO - "Ho già parlato con il ministro Giorgetti incontrando la sua disponibilità a inserire il provvedimento all'interno della legge di bilancio". Così il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, in una intervista a Sussidiario.net in occasione del Meeting di Rimini a proposito del congelamento del requisito dell'età per la pensione che, altrimenti, aumenterebbe dal 2027. Per il sottosegretario in materia previdenziale è anche "fondamentale" il cosiddetto bonus Giorgetti, "una misura - sottolinea - che rafforza la libertà del lavoratore, che si tratti di restare al suo posto o di poter andare prima in pensione".
