Durante periodo di messa alla prova maltratta l'ex compagna, arrestato

CROTONE, 29 DIC - Durante il periodo di messa alla prova per altri reati commessi in precedenza, avrebbe maltrattato e commesso violenze ai danni dell'ex compagna. É il motivo per il quale i carabinieri della Stazione di Crotone, con il supporto della Sezione radiomobile della Compagnia, hanno arrestato e condotto in carcere un uomo di 36 anni. I militari sono intervenuti dopo la denuncia presentata dalla donna, che ha riferito di comportamenti violenti e persecutori messi in atto per un lungo periodo di tempo dall'uomo ai suoi danni. "Le indagini e le dichiarazioni raccolte - riferisce una nota stampa dei carabinieri - hanno consentito di delineare un quadro preoccupante, composto da reiterate condotte vessatorie e intimidatorie che avrebbero segnato gli ultimi anni della vita della vittima". I militari hanno richiesto ed ottenuto dalla Procura della Repubblica di Crotone la sospensione della misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, procedendo all'arresto del trentaseienne ed alla sua traduzione in carcere.

