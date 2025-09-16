Giornale di Brescia
Duplice femminicidio a Cisterna, pm 'ergastolo per 27enne'

LATINA, 16 SET - È stato chiesto l'ergastolo per duplice omicidio volontario e premeditato, aggravato da futili motivi, per Christian Sodano, il finanziere di 27 anni accusato di aver ucciso la madre e la sorella della sua ex fidanzata nel febbraio del 2024 a Cisterna di Latina con la pistola di ordinanza. Le richieste sono arrivate al termine della requisitoria dei pm Valerio De Luca e Marina Marra, davanti alla Corte d'Assise del tribunale di Latina presieduta dal giudice Gian Luca Soana, poco dopo che Sodano ha reso dichiarazioni spontanee: "Non so nemmeno se le mie parole possono bastare a far capire quanto dolore provo per quello che è successo - ha detto il giovane -. Quello era un periodo non facile della mia vita: ho dedicato tutto me stesso nell'amore per Desirée, ed è diventato quasi una dipendenza. Appena fidanzato mi sono tatuato il suo nome al centro del petto e, poco dopo, il suo volto sulla gamba. Con la sua famiglia ero felice e avevo anche ricominciato a festeggiare il Natale. Questo da una parte mi rendeva felice, ma dall'altra mi indeboliva, perché vedevo Desirée come il centro del mio mondo, trascurando le amicizie. Ora a causa mia sono venute a mancare due persone a cui tenevo veramente".

LATINA

