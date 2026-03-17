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Duomo gremito per i funerali di Daniela Zinnanti uccisa a Messina

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MESSINA, 17 MAR - Si stanno celebrando nel Duomo di Messina, pieno di gente, i funerali di Daniela Zinnanti la donna di 50 anni uccisa il 10 marzo scorso dall'ex compagno. Seduti in chiesa vi sono anche i figli della vittima Gaetano e Roberta, quest'ultima prima di sedersi è andata a baciare la foto della madre posta sulla bara e si è inginocchiata in lacrime poggiandosi sul feretro. Nel Duomo ci sono anche l'ex sindaco Federico Basile la senatrice Dafne Musolino, il commissario al Comune Piero Mattei e i rappresentanti delle associazioni che tutelano le donne, i 6 fratelli della donna, 4 maschi e due femmine. La messa è celebrata dall'arcivescovo Giovanni Accolla.

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