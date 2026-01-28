Giornale di Brescia
Duilio (Sky), 'utenti pirata rischiano sanzioni e furto di dati'

ROMA, 28 GEN - "Desidero ringraziare la Procura Distrettuale di Catania e la Polizia Postale per l'operazione "Switch Off", che conferma ancora una volta come la pirateria sia parte integrante di sistemi di criminalità organizzata su scala internazionale". Lo afferma Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia. "Questa indagine - prosegue - mostra chiaramente come gli utenti di questi servizi illegali, oltre a rischiare di essere individuati e sanzionati, alimentino business criminali e si espongano a pericoli di cybersicurezza di cui spesso non sono consapevoli".

